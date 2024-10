Duzão, prefeito de Casa Branca, fala sobre mandato à Gazeta

O prefeito de Casa Branca Antônio Eduardo Marçon Nogueira, o Duzão, foi reeleito nas eleições municipais que aconteceram no dia 6 de outubro. Duzão tem 46 anos, é filiado ao PSD, casado com Adriana Carvalho e graduado em Administração de Empresas.

À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito eleito contou como avalia a sua eleição para este segundo mandato. “Assim como em todas as campanhas eleitorais, foi uma eleição difícil. Casa Branca, com pouco mais de 19 mil eleitores, teve quatro candidatos disputando voto a voto. A gente sabia que seria uma contagem apertada, mas estava confiante porque ao longo desse período de mandato, procuramos fazer o que a cidade precisava, que era cuidar da população”, disse.

“O resultado seria consequência do trabalho bem feito ou da possibilidade de continuar melhorando. Além disso, fizemos uma campanha de propostas, com o pé no chão, não prometendo coisas impossíveis, respeitando os adversários, visitando e falando diretamente com o eleitorado. Foi literalmente uma caminhada, na qual eu e o Colombini pudemos transmitir à população a nossa seriedade e o compromisso de fazer o que mais sabemos, que é trabalhar”, completou.

Ao jornal, comentou o que, no seu entender, levou os eleitores a votarem nele. “Assumimos a Prefeitura em dezembro de 2022, num momento em que Casa Branca passava por uma situação bastante delicada, com seu nome repercutindo de forma negativa no cenário político e nacional. Nosso trabalho foi de resgatar o nome da cidade e de trazer de volta o orgulho dos casa-branquenses. Tocamos os projetos, realizamos as obras, não deixamos a cidade parar. Entendo que a população se sentiu segura e bem representada ao longo desse tempo e por isso nos concedeu um segundo mandato, para que o município siga seu curso de desenvolvimento, transparência, respeito ao dinheiro público e credibilidade junto às instituições”, pontuou.

Duzão falou sobre como vê a composição da Câmara Municipal para a nova Legislatura e como pretende trabalhar com o novo Legislativo. “Da nossa coligação, foram eleitos cinco vereadores, inclusive os dois mais votados, sendo uma cadeira PSD, três MDB e uma Republicanos. O saldo é positivo, mas temos consciência de que o Legislativo é independente, os vereadores são independentes, votam conforme seus princípios e convicções, o que nós esperamos sempre é que a vontade popular prevaleça. A Câmara permanece com apenas uma mulher e entendo que essa representatividade poderia ser melhorada, infelizmente o eleitorado ainda pensa diferente”, falou.

“Vamos fazer uma gestão de diálogo e de conciliação, porque quem ganha governa para todos. É assim com o Executivo e também deve ser assim com o Legislativo. Às vezes o posicionamento político, de ser oposição por oposição, apenas prejudica a cidade, prejudica os projetos e a vida da população. Não queremos uma Câmara dividida, por isso vamos buscar sempre o diálogo”, completou.

Ele contou como você o futuro de Casa Branca e o que pretende fazer nestes quatro anos para que o futuro se concretize. “Casa Branca vive um momento importante, em que temos buscado realizar projetos de reestruturação, preparando a cidade para atrair investidores. Temos nos dedicado às melhorias sociais, educacionais, realizando obras, em busca de mais qualidade de vida para nossa população, capacitando mão de obra e fomentando a indústria do turismo. Nosso programa de governo inclui uma grande variedade de ações, em todas as áreas, que possam promover o futuro, todos os dias”, disse.

Para Duzão, nos últimos tempos, o município tem conquistado bons indicadores no desenvolvimento e na qualidade de vida da população. “Melhoramos a saúde, a educação, temos cuidado do meio ambiente e seguimos prosperando. Terminada a eleição, nossos desafios diários continuam e faremos de tudo para superá-los. É hora de unirmos forças, para alcançar os objetivos, que não são de um grupo político, não são de situação ou oposição, mas sim de uma cidade toda. É essa união de forças que precisa ser melhorada no nosso município”, ressaltou.

Ao jornal, disse que tem para o mandato vários projetos que quer ver implantados. “Como a ampliação do programa Horta Solidária, que vai beneficiar muita gente com o básico para alimentação. Também a descentralização das atividades do Centro Comunitário, levando para bairros mais distantes e envolvendo pessoas de todas as idades. Ainda, a ampliação do programa Consultório Móvel, levando mais serviços de saúde para os bairros e distritos. Vamos buscar recursos para continuar investindo na melhoria das escolas e unidades de saúde, inclusive com a implantação de sistemas de energia fotovoltaica. São ações que vão resultar em impactos positivos”, disse.

Duzão também pontuou sobre José Geraldo Colombini, seu vice-prefeito eleito. “Tenho falado que não poderia ter companheiro melhor para ajudar na missão de governar Casa Branca. O meu vice, José Geraldo Colombini, veio pra somar e fortalecer nosso trabalho. Ainda durante a campanha, ele já fazia as observações sobre onde e como podemos melhorar a cidade. É uma pessoa que conhece a cidade, está sempre em contato com a população, vai ouvir as demandas e vamos buscar a solução. O Colombini terá participação ativa e constante no mandato. Isso faz toda diferença. Prefeito e vice vão dialogar para a tomada de decisões, evitando equívocos ou arbitrariedades. Não tenho dúvida, o Colombini vai ser muito importante nessa trajetória”, afirmou.

Questionado, disse como vê a relação com o governo estadual e o federal e quais projetos pretende viabilizar junto aos Governos. “Temos mantido um bom relacionamento com o Governo Estadual, em contato constante com o secretariado, para buscar recursos e viabilizar projetos. Nesse sentido, contamos com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e quem estreita essa aproximação é o secretário de Governo, Gilberto Kassab. No âmbito do Governo Federal, contamos com apoio de parlamentares. No momento atual, projetos que muito nos contemplaria são os de moradia social, implantação de sistemas de energia fotovoltaica na rede escolar, o plano de drenagem para escoamento das águas pluviais e a implantação da Guarda Civil Municipal”, disse.

Segundo comentou, Casa Branca tem um histórico de bom relacionamento com a maioria dos deputados paulistas. “No momento atual, os deputados Jorge Caruso, Barros Munhoz, Altair Moraes são habituais parceiros de nosso município. Na esfera Federal, contamos com a importante proximidade do deputado Baleia Rossi e Saulo Pedroso, a quem sempre recorremos no sentido de buscar apoio, pois sempre nos atenderam em nossas demandas”, finalizou.