O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 9 anos, participou do Campeonato Paulista de Motocross, que aconteceu no fim de semana em Atibaia (SP).

Ele correu na categoria 50 cilindradas, terminando em terceiro lugar, e também na categoria 65 cilindradas, ficando na sétima posição.

A corrida aconteceu com chuva, deixando a pista lisa e com barro, mas Pedro conseguiu largar bem e se manter na corrida, principalmente na categoria 50 cc, onde pegou pódio.

Fotos: Arquivo Pessoal