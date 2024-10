Após agredir mãe e se trancar em quarto com machado, homem foi detido em operação

De acordo com o boletim de ocorrência recebido pela Gazeta de Vargem Grande, os policiais foram no local e contaram os envolvidos, que relataram estarem discutindo pelo motivo de uso de droga.

Tendo em vista que o rapaz estava, segundo o relato, armado com uma faca e um machado no andar superior da casa, a área foi isolada e o CGP 04 foi acionado para tentar dialogar com ele.

Conforme o b.o., os policiais não tiveram sucesso de convencê-lo a se entregar e entregar as armas brancas. Na ocasião, o rapaz ameaçou os PMs de morte caso tentassem contê-lo. Os policiais acionaram o CFP e o 2º Ten PM Lombardi compareceu no local tentando diálogo, porém sem êxito, uma vez que o autor havia barricado o acesso superior da escada com móveis, estava resistindo a descer, desobedecendo ordens para se entregar, e continuava as ameaças de morte caso os policiais tentassem subir para contê-lo.

Assim, foi acionado o GATE e as equipes seguiram com o isolamento do local. Compareceu a unidade de Resgate da Guarda Municipal, VTR 04, com os socorristas Marcelo e Vera Lucia ficando de pronto empenho.

Segundo o boletim de ocorrência, no local compareceram as equipes 94606, 94608 e 94405 do GATE, onde através de negociador foi tentado convencer o autor a se entregar e entregar os objetos, novamente sem êxito. Por volta das 13h15, a equipe da Força Tática entrou e teve êxito em conter o rapaz e retirá-lo da residência, utilizando de munição de gás lacrimogêneo e arma de incapacitação neura muscular. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao rapaz, sendo necessário, segundo o boletim, o uso de algemas para preservação da integridade física dos envolvidos e devido ao estado de agressividade em que ele se encontrava.

Ele foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar, bem como a mãe do rapaz, que foi conduzida pela equipe do CGP 04.

Após, os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado boletim de ocorrência de ameaça, vias de fato, dano e resistência. O delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira ratificou a voz de prisão em flagrante delito e o autor ficou preso à disposição da Justiça. Na delegacia, após a apresentação da ocorrência, o delegado optou por acionar a Perícia Técnica no local dos fatos.