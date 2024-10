Handebol disputou rodada dupla da Liga do Interior

No último final de semana, as equipes do Handebol de Vargem Grande do Sul estiveram em Amparo para uma rodada dupla da Liga de Handebol do Interior.

No sábado, dia 19, a equipe Mirim Masculino iniciou a competição enfrentando Valinhos e, aproveitando dos adversários desfalcados, venceu pelo placar de 14 a 1, com João Vitor eleito destaque da partida, marcando seis gols. Na ocasião, Pedro marcou três gols, Taylor Gabriel dois e Theylor Samuel, Murilo e Kenedy marcaram um gol casa.

Na segunda partida, os meninos enfrentaram Louveira, que vinha de uma sequência de 19 vitórias seguidas nesta temporada da Liga e título das três etapas anteriores. Com um grande jogo coletivo, os meninos de Vargem venceram por 11 a 10, com três gols de João Vitor, com Pedro, Theylor Samuel e Taylor Gabriel, contribuindo com dois gols cada e Murilo e Gabriel marcando um gol cada. O goleiro Jonas foi eleito destaque.

Na última partida, contra os donos da casa, a equipe de Vargem encontrou dificuldade no goleiro adversário, mas saiu com a vitória pelo placar de 11 a 6. Três dos gols de Vargem foram marcados por Taylor Gabriel, João Vitor Domeneciano e Kenedy marcaram dois cada, Murilo, João Vitor Araújo, Pedro e Gabriel contribuíram com um gol cada um.

Com as três vitórias, os meninos conquistaram a última etapa, se classificaram na segunda colocação geral e agora voltam o foco para a semifinal da Liga do Interior, onde enfrentarão Valinhos no dia 16 de novembro, na cidade de Louveira.

Time feminino também participou da disputa

No domingo, dia 20, foi a vez das meninas entrarem em quadra, também na cidade de Amparo. Mesmo somando bons resultados recentes, não conseguiram jogar bem as suas três partidas.

Na primeira partida, enfrentaram o Clube Mogiano, que estava desfalcado de várias atletas que estavam representando o Clube no Vice-Campeonato Brasileiro conquistado no sábado. Embora tenha começado a competição bem, a equipe de Vargem não conseguiu produzir no ataque e foi derrotada pelo placar de 7 a 2, com Kemilly e Laryssa marcando os gols de Vargem.

Na segunda partida as adversárias foram Atibaia, que também estavam desfalcadas pela disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe de Vargem continuou produzindo pouco no ataque e com os erros gerando muitos contra-ataques para Atibaia, resultando na derrota por 12 a 4, com Laryssa marcando três gols e Ludmilla marcando um.

Na última partida, contra as donas da casa, atletas de Amparo, a equipe mais uma vez não conseguiu produzir ofensivamente parando na goleira adversária, resultando na terceira derrota do dia, por 3 a 1. A atleta Fernanda marcou o único gol da equipe.

Com esses resultados, a equipe mirim feminina encerrou as competições com o título da Série Prata da Liga Jandaia como resultado mais expressivo da temporada.

Fotos: Arquivo pessoal