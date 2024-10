Vitor teve bom desempenho em etapa do Campeonato Brasileiro

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Moto 1000gp, pela categoria Yamaha bLu Cru América Latina R3 Talent, que aconteceu em Cascavel, no Paraná, no último fim de semana.

Na quinta-feira, dia 17, no final da tarde, Vitor chegou no local, onde foi feito o sorteio das motos. Na sexta-feira, dia 18, dia de treino livres, estava chovendo, e Vitor se saiu bem, chegando a fazer o 8º melhor tempo.

Durante o classificatório no sábado, dia 19, o piloto fez o 17º tempo e foi definida a sua posição no grid de largada em 17º. Porém no sábado, no horário da 1ª corrida, a prova foi cancelada, sendo transferida para o domingo, dia 20.

Na primeira corrida no domingo, com o tempo bom, Vitor teve uma corrida muito disputada, largando em 17º e terminando a prova em 13º.

Mais à tarde, ele teve a segunda corrida, largando em 17º, em um grid de 24 pilotos, uma corrida muito disputada. Vitor fez uma boa largada e conseguiu acompanhar o primeiro pelotão de pilotos da primeira fila até o final. Por muito pouco, não conseguiu a 6ª colocação, terminando a prova em 7º. Ele foi o piloto Hard Charger da prova, o piloto a realizar maior número de ultrapassagens, ganhando 10 posições.

À Gazeta de Vargem Grande, a família pontuou que este foi um final de semana maravilhoso, onde o piloto conquistou muita experiência. “Foi um fim de semana de muitas realizações e superações. A categoria que ele corre é muitíssimo disputada, então ele acompanhar o primeiro pelotão e ter esse resultado, só nos confirmou ainda mais, o quanto ele é capaz de chegar ao lugar mais alto do pódio, é muito mais que isso”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal