Centro de Excelência de Judô foi inaugurado em Vargem

A inauguração do Centro de Excelência de Judô do município de Vargem Grande do Sul aconteceu na noite de quinta-feira, dia 17. O Centro de Excelência, uma parceria da Prefeitura Municipal e da Associação Jita Kyoei de Judô, está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 117, no Centro, ao lado do Conselho Tutelar e visa fomentar a prática do judô entre crianças, jovens e adultos de toda a cidade.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de mais de 100 judocas, pais e convidados. A mesa de honra foi composta pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), pelo Delegado da 8° Delegacia Oeste de Judô da Federação Paulista de Judô, o sensei Kodansha Sidnei Paris, pelo atual presidente da Associação Jita Kyoei, Gervásio Rotta, e pelo parceiro e incentivador do Projeto Social Jita Kyoei, Carlos Roberto Tapis.

Também estiveram presentes o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes, idealizador e fundador do Judô Jita Kyoei, que conduziu a cerimônia, os senseis do Projeto Social Jita Kyoei Guilherme Daud Ronchi, Helder Noronha e Pablo Calderari, a sensei Bruna Lasmar, ex-atleta da Seleção Sub 21 e de grandes clubes como a Hebraica e do São Paulo FC, multi-campeã nacional, Sul e Pan Americana, e também o sensei Milton da Costa Júnior, um dos professores do Clube Sayao de Araras.

Em sua fala, o Delegado Regional Sidnei Paris ressaltou a história e a importância da Associação Jita Kyoei para o Judô Municipal e Regional e parabenizou a prefeitura pelo empenho em inaugurar um Centro de Excelência para o judô.

Na ocasião, o prefeito Amarildo falou sobre a importância da prática do judô na infância, ressaltou que este investimento já tem trazido resultados, não só para Vargem Grande do Sul como também para cada família que está envolvida com os filhos treinando.

Após o cerimonial, houve um treinão com os judocas presentes e uma sessão de fotos.

Os presentes foram informados que já nos próximos dias o Centro de Excelência de Judô abriria 200 vagas gratuitas para novos judocas, sendo crianças a partir dos três anos completos, adolescentes, jovens e adultos.

O sensei Marco Lodi falou sobre a oportunidade. “A abertura dessas 200 vagas gratuitas mostra a preocupação da prefeitura em oferecer à população condições para que o judô chegue num maior número de munícipes e mostra também a força, e pujança da Associação Jita Kyoei, que será responsável por gerenciar as aulas do Centro de Excelência”, completou.

