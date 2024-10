Bushido classifica 8 atletas para o Sul Brasileiro

A equipe da Associação e Projeto Bushido de Judô participou no sábado, dia 19, da Seletiva para o Meeting Santa Catarina, que aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra. A competição classifica os atletas que irão defender o Estado de São Paulo no XXI Meeting Interestadual Interclubes, o conhecido Sul Brasileiro, realizado pela Federação Catarinense de Judô, onde participam Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A equipe do Judô Bushido, um projeto social, classificou sete atletas para o Meeting, sendo dois campeões, dois vice-campeões e três terceiros colocados.

Os classificados foram Mariana de Freitas Aliende campeã no sub 11 graduado pesado, Emily Gabriele Ferreira Martins campeã no sub 11 aspirante meio leve, Guilherme Henrique Ferreira Martins vice-campeão no sub 15 aspirante super ligeiro, João Pedro Alves da Costa vice-campeão no sub 13 aspirante leve, Gustavo Fernandes Ferreira terceiro colocado no sub 13 aspirante meio leve, Estefani Vitoria Ferreira Martins terceira colocada no sub 13 aspirante médio e Melissa Asnaldo Romão terceira colocada no sub 15 aspirante médio.

Além destes atletas, a equipe já havia classificado a atleta Isadora Oliveira Agnoli, para o Meeting por ter sido Campeã Paulista no aspirante sub 15 pesado. Assim, no total, oito atletas se competirão o Meeting esse ano.

O sensei Daniel Garcia parabenizou todos os atletas, que se dedicaram e deram o seu melhor. “Parabéns aos classificados e também aos não classificados que lutaram muito e fizeram várias lutas disputando a classificação, todos sem exceção deram o seu melhor, e para mim isso já é uma vitória”, disse.

Ele agradeceu a nova diretoria Bushido, Val Lima Taú, Olavo Ferreira Martins Neto, Marcus Aliende, Marcos Morandim, Fernando Maldonado Menossi, aos pais e mães que sempre torcem pela equipe, ao diretor de esportes Luis Carlos e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria e apoio de sempre. “Arigato gozaimashita!!!”, completou.

Vaquinha

Para custear a ida dos atletas ao Meeting, a Associação e Projeto Bushido de Judô está realizando uma vaquinha. Para ajudar, os interessados podem fazer doação de qualquer valor pela Chave Pix 31.976.413/0001-30. Segundo o informado, a Prefeitura Municipal ajudará com a viagem e inscrição dos atletas.

Fotos: Bushido