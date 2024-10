Associação Setembro realizou Campanha do Outubro Rosa

Pelo quinto ano consecutivo, a Associação Setembro se engajou na Campanha Outubro Rosa, disponibilizando 100 mamografias gratuitas no mês para que as mulheres tenham mais acesso aos serviços de diagnóstico para a redução da mortalidade.

O Outubro Rosa é um movimento para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, compartilhando informações e promovendo conscientização sobre a doença.

Os exames foram agendados para mulheres com mais de 40 anos, com renda individual de até R$ 1.400,00 que não possuem plano de saúde.

A Associação Setembro ressaltou que o câncer de mama tem cura em 95% dos casos quando detectado previamente e por isso a realização da mamografia anual é imprescindível para o diagnóstico precoce e início do tratamento.

As mamografias foram realizadas na Diagcenter todas as sextas-feiras do mês de outubro