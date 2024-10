Governadora do Rotary Club visita Vargem Grande do Sul

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul recebeu a visita da governadora Carmem Silvia Rozin Kleiner do Distrito 4590, que foi recepcionada com um jantar festivo na noite de terça-feira, dia 22 de outubro, no Salão de Festas São Benedito.

Ela foi saudada pelo presidente atual do Rotary, Natalino Elídio da Silva Junior, sua esposa Márcia, que preside a Casa da Amizade, demais membros da direção do clube de serviços e seus associados, bem como vários companheiros rotarianos de cidades vizinhas, como São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Santa Cruz das Palmeiras, que participaram do evento.

Foi um dia de trabalho, com a governadora Carmem e seu esposo Ângelo chegando na cidade por volta das 15h, sendo recebida pelos rotarianos da cidade no Marco Rotário existente na Av. Antônio Bolonha e depois visitando o Hospital de Caridade. Após, houve uma assembleia com a atual diretoria onde vários assuntos de interesse do clube foram discutidos.

À noite, na reunião festiva, ela foi saudada pelo rotariano Cláudio Macchi, que falou da honra do Rotary Club local em recebê-la. Ao fazer uso da palavra, a governadora que é de Rio Claro, foi eleita para o período 2024/2025 e cujo distrito que governa é composto por 70 clubes, inclusive o de Vargem.

Começou sua fala tecendo comentários sobre a atual presidente do Rotary Internacional, Stephanie Urchick, segunda mulher a ocupar o cargo, cujo lema para o seu período é “A Magia do Rotary”. Comentou sobre o plano de ação do Rotary, falando em planejamento estratégico dos clubes e a necessidade de avaliar corretamente as necessidades das comunidades onde o clube atua, medindo inclusive os resultados dos projetos realizados.

Falou da necessidade de aumentar o número de associados, pois quanto mais pessoas trabalhando, mais cabeças pensando, maior será o alcance dos projetos realizados pelo Rotary. Discorreu sobre atrair jovens associados, que é preciso sempre renovar os quadros, usar as mídias sociais, dar mais visibilidades às ações do clube, visando transformar a vida das pessoas e das comunidades.

Comentando sobre os quatro pilares de ações do Rotary, disse da necessidade de os rotarianos exercitarem a liderança, serem mais engajados, conscientes, procurando avaliar os pontos fracos do clube para poder sempre melhorar e prestar mais serviços à comunidade. Afirmou que quando as pessoas fazem parte do Rotary, passam a gostar da entidade.

Também comentou sobre a necessidade de se lutar e promover a paz no mundo, um dos pilares do Rotary, como também os muitos projetos humanitários que a entidade realiza em vários países financiados pela Fundação Rotária, tendo como principal meta a erradicação da poliomielite no mundo.

A governadora finalizou sua fala agradecendo a recepção que lhe foi dada, a presença de todos e desejou que todos os rotarianos sejam felizes, trabalhem com alegria, realizando projetos que tornem as pessoas felizes.

Fotos: Reportagem