Painel: Protestos

Protestos

Em São João da Boa Vista, protestos marcaram a audiência pública realizada na Câmara Municipal da cidade vizinha, no dia 11 de outubro, sobre mudanças pretendidas no Plano Diretor daquele município, que prevê o aumento do perímetro urbano de São João e o aumento do coeficiente de aproveitamento dos lotes, dentre outras medidas.

Entidades presentes

Várias entidades ligadas ao Meio Ambiente de São João protestaram contra as novas medidas, alertando sobre o impacto ambiental que elas poderiam provocar. O interesse imobiliário por detrás das modificações no Plano Diretor, foi denunciado pelos presentes.

Em Vargem

O Plano Diretor ainda continua em estudos no Departamento de Obras da prefeitura e provavelmente até o final da gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), não deverá ser enviado para estudos e aprovação dos vereadores municipais, cabendo ao próximo prefeito e vereadores eleitos, esta importante tarefa.

Prefeitos eleitos na região

Na região de São João da Boa Vista, nove prefeitos foram reeleitos, sendo eles: Ramon, de Tapiratiba; Padoca em Divinolândia; Zé da Doca em Grama, sendo que sua vitória está sob judice; Maranata em Itobi; Neguinho em Santo Antônio do Jardim, reeleito com 86,58%; Eduardo Barison em Mococa; Spiga de Tambaú, que aguarda decisão da Justiça Eleitoral; Duzão de Casa Branca e Márcio Zanetti de São José do Rio Pardo.

Novos prefeitos

Além de Celso Ribeiro eleito em Vargem Grande do Sul, foram eleitos os prefeitos Fernando Stocco de Palmeiras; André Braga de Porto Ferreira; Professor Gilberto em Aguaí; Vanderlei em São João da Boa Vista; Carlos Henrique em Águas da Prata; Zé Afonso em Caconde e Serginho Bianchi em Pinhal.

Nunes ou Boulos?

Neste domingo acontece o segundo turno para as eleições municipais em cidades com mais de 200 mil eleitores, sendo que a cidade de São Paulo é uma delas. Na disputa, os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Na última pesquisa feita pela Datafolha há três dias das eleições, em 22 e 23 de outubro, Nunes aparecia com 49% das intenções de votos e Boulos com 35%.

Foto: Divulgação/Instituto Planeta Plantar