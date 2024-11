Homem esfaqueia mulher e agride enteada em São João

Uma mulher de 51 anos foi esfaqueada pelo companheiro, um homem de 25 anos, no Jardim Santa Helena, em São João da Boa Vista, por volta das 11h20 de terça-feira, dia 29.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na residência. No local, a mulher foi encontrada com vários ferimentos corporais, incluindo três perfurações de faca na região da cabeça.

Sua filha, de 17 anos, estava com escoriações leves no pé e braço. O autor do crime era companheiro da mãe e fugiu do local antes da chegada da polícia.

Os policiais realizaram buscas, mas ele não foi localizado. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a UPA, onde receberam cuidados médicos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.