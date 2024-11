Matou esposa em Caconde é foi condenado a 20 anos de prisão

Em julgamento na quarta-feira, dia 30, Marcus Vinícius Paulino, de 28 anos, foi condenado a 20 anos de prisão por matar a esposa Tatiele de Cássia dos Reis Gonçalves Paulino, de 37 anos.

O crime aconteceu em abril deste ano em Caconde, quando Marcus foi preso, acusado de assassinar a companheira depois de uma relação sexual em Caconde.

Ele foi à júri popular, no Fórum de Caconde, sendo condenado a 20 anos de prisão por feminicídio com qualificadores, sendo por motivo fútil, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como foi o crime

Segundo a Polícia Civil, o suspeito alegou que durante uma relação sexual, sua esposa, Tatiele, mordeu seu dedo da mão esquerda. Insatisfeito, esperou até que ela dormisse para matá-la.

Segundo o inquérito policial, o acusado deu diversos golpes de faca na vítima nas regiões dos órgãos vitais. Ela morreu por choque hemorrágico, aumentando seu sofrimento.

Após o crime, o homem fugiu para a zona rural. No entanto, na manhã do dia seguinte, ele se entregou à base da Polícia Militar em Caconde e foi levado à Penitenciária de Casa Branca. O corpo da mulher foi sepultado no cemitério de Botelhos (MG).