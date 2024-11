Operação interrompe exames de vista fraudulentos

Após denúncia, um esquema fraudulento de exames de vista, que estava sendo realizado por profissionais não qualificados, foi desmantelado pela Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, com o apoio da Polícia Militar, no domingo, dia 27. No local, sem estrutura sanitária, estavam sendo realizados exames oftalmológicos de forma irregular.

A GCM solicitou a presença de um fiscal da prefeitura. O local onde os exames estavam sendo feitos, geralmente é utilizado para eventos. Questionado sobre as licenças, o homem disse que não possuía alvará de funcionamento e a licença da Vigilância Sanitária, obrigatórios para a realização de exames médicos.

No local, muitas pessoas aguardavam para serem atendidas e os atendimentos foram interrompidos pela GCM. Durante a operação, foi constatado que a médica, responsável pela prescrição dos óculos e realização dos exames, havia fugido ao notar a fiscalização, não sendo encontrada pelos agentes.

A GCM apreendeu duas maletas contendo diversas armações de óculos, três receitas oftalmológicas preenchidas e assinadas, e um jaleco branco com um nome. As receitas encontradas não possuíam carimbo, apenas uma rubrica, reforçando para a equipe as suspeitas de exercício ilegal da medicina.

Testemunhas informaram que a empresa fazia campanha nas redes sociais, oferecendo exames de vista gratuitos, e que o endereço era informado apenas na véspera, a fim de dificultar a fiscalização. Após, os clientes eram incentivados a comprar os óculos no local.

O homem que seria o representante da empresa e três funcionários foram conduzidos ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, bem como um casal para prestar depoimento como vítimas e a dona do local, que o havia alugado. O boletim de ocorrência foi registrado como exercício ilegal da medicina.

