Câmara realiza palestra sobre Lei de Proteção de Dados

Aconteceu na terça-feira, dia 29, uma palestra na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, com o tema ‘Conectando com a LGPD’.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma lei sancionada em 2018, que entrou em vigor em 2020, e que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, tanto em meios físicos quanto digitais.

A palestra aconteceu às 9h, no prédio da Casa de Leis, e foi aberta ao público, a fim de ensinar como construir e desenvolver o controle dos dados e informações pessoais.

O evento foi ministrado por Bruna Luísa Anadão, de São Sebastião da Grama, e contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) e demais colaboradores da Casa de Leis.

Fotos: Reportagem