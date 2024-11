Vitor Hugo venceu corrida em Limeira no domingo

O piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou de uma corrida em Limeira, neste domingo, dia 27. Ele disputou na categoria força livre, com sua R3 (300cc), com 20 pilotos, dentre eles, o seu pai, Vladimir Corrêa, que pilotava uma moto de 400 cilindradas.

Vitor largou na sexta posição, onde fez uma excelente largada. O piloto pulou para a terceira colocação, competindo em uma corrida bem disputada do começo ao fim.

Após seis voltas, conseguiu assumir a primeira colocação, onde seu pai Vladimir havia largado.

Vitor conseguiu abrir uma certa vantagem do segundo colocado até o final da prova, encerrando a corrida como primeiro colocado, seguido de seu pai, no 2º lugar.

Fotos: Arquivo Pessoal