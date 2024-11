Projeto Social XXI de Abril participou do 3º Ibitiura Open

A equipe do Projeto Social Clube XXI de Abril, comandado pelo prof. Ricardo Ramos, esteve em Ibitiura de Minas (MG) para o III Ibitiura Open, no domingo, dia 27, organizado pelo professor Giovany Costa.

O evento contou com a participação de mais de 10 cidades de três estados. Os atletas do Projeto Social da Equipe Hwarangdo, o Sonhos Através da Luta, marcou presença com muita garra e dedicação.

De acordo com o professor Ricardo, o Rick, todos deram o seu melhor e, mesmo diante dos desafios, mostraram força de vontade e persistência.

No evento, os atletas conquistaram o 1º lugar por equipe no geral, seguido da equipe de Poço Fundo, e do Águia Dourada, de Vargem.

À Gazeta de Vargem Grande, o professor Rick disse que está orgulhoso de cada um dos atletas. “Reconheço todo o esforço e treinamento que foram necessários para chegar até aqui. Independentemente do resultado, a performance de todos foi sensacional. Como sempre falo que somos mais que uma equipe; somos uma família. Um por todos, todos por um”, disse.

O professor agradeceu também aos pais que estiveram presentes, fazendo a diferença na torcida e no apoio ao longo do evento. “Um agradecimento especial à Secretaria de Esportes que cedeu o ônibus escolar, o que nos permitiu estar presentes. Que venham muitos mais desafios pela frente”, finalizou.

Projeto Social Sonhos

O Projeto Social Sonhos Através da Luta, da equipe Hwarangdo, é gratuito para crianças a partir de 6 anos de idade.

Essa é uma parceria com a Prefeitura Municipal, sendo administrado no Clube XXI de Abril pelo professor responsável Ricardo Ramos todas as terças e quintas-feiras, das 20h às 21h10. As inscrições estão abertas e podem ser feitas direto com o professor nas aulas.

Fotos: Arquivo Pessoal