Dengue: prefeitura faz alerta após chuva

Com o início do período de chuvas em Vargem Grande do Sul e na região, a Prefeitura Municipal fez um alerta para a população ficar atenta a possíveis criadouros das larvas do mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.

Segundo o informado, é para evitar a proliferação do mosquito e casos da doença no município, é importante eliminar locais com água parada, como vasos de plantas, pneus, calhas, sacolinhas, copos, tampinhas de garrafa, caixa d’água aberta, entre outros utensílios que possam acumular água.

Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é transmissor do zika vírus e chikungunya. A prefeitura alertou que durante o amanhecer e o entardecer, os mosquitos estão mais ativos.

O Departamento de Saúde alerta a população para eliminar todos os possíveis criadouros para evitar a doença. “A dengue pode levar a quadros graves de saúde, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue e até a morte nos casos mais graves. Fique atento aos sintomas, como febre alta, dor de cabeça e manchas na pele, e busque atendimento médico ao perceber qualquer sinal. Proteja a sua família”, disse.

Epidemia em Vargem

Neste ano, a cidade passou por uma grande epidemia de dengue. Até o dia 18 deste mês, Vargem registrou 3.266 casos positivos da doença. Foram realizadas 7.398 notificações, onde 4.132 casos deram negativo.

Segundo a Prefeitura Municipal, os casos começaram a cair em junho, quando 66 pessoas testaram positivo e 216 negativo. Em julho, felizmente, apenas 12 pessoas foram registradas com a doença e outras 57 testaram negativo.

Em agosto, 8 munícipes foram confirmados com dengue e 30 pessoas fizeram o teste, que deu negativo. Em setembro, 7 casos foram registrados e 33 pessoas testaram negativo.

Em outubro, até o dia 18 deste mês, um caso positivo da doença foi registrado e 13 casos deram negativo.