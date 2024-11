Neste sábado tem a Festa do Sorvete do Dom Bosco

A Festa do Sorvete chega este ano em sua 5ª edição e acontece neste domingo, dia 10, das 15h às 18h, no Espaço SBB, localizado na Avenida Regato, nº 73, no Centro.

O evento é em prol à Casa Dom Bosco e será usado para pagar funcionários, alimentação, roupas e tudo o mais para as crianças e adolescentes acolhidos pela entidade.

No local, haverá brinquedos para todas as idades, pipoca, sorvete e algodão doce à vontade

O ingresso está no primeiro lote e pode ser adquirido por R$ 25,00. Crianças a partir de 3 anos já pagam. No evento, menores de 8 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Os ingressos podem ser adquiridos no WhatsApp da Casa Dom Bosco pelo número (19) 3641-1713 ou pelo telefone (19) 3641-4565, com os membros da entidade ou na sede da Casa Dom Bosco, na Rua Silva Jardim, nº 956, no Jardim Pacaembu, na loja Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes, na Rua Bernardo Garcia, nº 536, no Centro ou então na loja Vênus, na Rua Ademar de Barros, nº 303, no Jardim Bela Vista.