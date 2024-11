Etec oferece 240 vagas para o Vestibulinho

O Centro Paula Souza abriu as inscrições para o Vestibulinho 2025 para todas as Escolas Técnicas (Etecs) do Estado nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são 240 vagas para seis cursos. Os interessados podem fazer suas inscrições até as 15h do dia 26 de novembro, pelo site vestibulinhoetec.com.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,85 e a candidatura deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

O exame está previsto para ser realizado no dia 15 de dezembro e a lista de classificação geral deve ser divulgada no dia 13 de janeiro, a partir das 15h.

Para as aulas que se iniciam no primeiro semestre de 2025, a Etec de Vargem Grande do Sul oferece 40 vagas nos cursos ensino médio ciências da natureza e suas tecnologias, 40 vagas para ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração e 40 vagas de ensino médio com habilitação profissional de técnico em informática para Internet. Esses três cursos são realizados no período da manhã.

Para o período noturno, estão disponíveis 40 vagas para o ensino médio com habilitação profissional de técnico em recursos humanos, 40 vagas para o curso técnico em gastronomia e outras 40 vagas para o curso técnico em informática.

A previsão é que as provas sejam realizadas no dia 15 de dezembro, um domingo, a partir das 13h30. Caso o candidato tenha alguma dúvida, pode acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br ou ligar (19) 3643-1364.