Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Luiz Vicente Corrêa, aos 71 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixa os filhos Luís Carlos e Juliana; nora e neto. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Idalina Ildefonso de Aquino, aos 87 anos de idade, no dia 29 de outubro. Dona Idalina era viúva de Petronilho Cícero de Aquino; deixa os filhos Brasiliana, Neusa, Isaque, Isaías, Marta, Raquel e Terezinha; os genros José, Ismael, Luís e Laudinis; as noras Ivanira e Mariza; os netos Bianca, Bruna, Jéssica, Tânia, Bruno, Breno, Cleiderman, Richard, Fabiana, Ana Paula, Fábio, Leandro, Andréia, Angelista, Cleyton, Danilo, Marcos, Alana e Uriel. Deixa também os bisnetos Isadora, Berick, Gabriel, Sofia, Daniel, Samuel, Larissa, Gabriele, Lucas, Stefany, Emilly, Heloísa, Diogo, Paola, Marcela, Ana Lívia e Maria Helena; os tataranetos Vitória, Luísa e João Miguel; os irmãos José, Antônio, Natalina e Noemia; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Roberto Toneti, aos 82 anos de idade, no dia 30 de outubro. José Toneti deixou a esposa Olga Teixeira Toneti; os filhos Eliane, Márcio e Márcia; o genro José; os netos Yuri, Maique, Júlio César, Giovani e Murilo; as irmãs Elenice, Cleide, Josefina e Santa e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro José de Souza, o Pedrão, aos 71 anos de idade, no dia 30 de outubro, em São Paulo, onde residia. Pedro deixa irmãos; sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ismael Carvalho Pereira, aos 85 anos de idade, no dia 28 de outubro. Deixou a esposa Maria Aparecida Pereira; os filhos Marli e Ademir; o genro Antônio; a nora Cristiane; os netos Larissa e Matheus; a irmã Maria Carvalho e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Acácio Agostinho Brandi, conhecido como Gustão Brandi, aos 69 anos de idade, no dia 30 de outubro, em São Sebastião da Grama. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

