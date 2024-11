Reembolso dos estudantes deve ser pago até dia 15

Na última semana, a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por alguns estudantes questionando sobre o pagamento do reembolso do transporte escolar. Os alunos alegaram ainda não ter recebido o valor referente ao primeiro semestre de 2024, e questionaram quando a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pagaria o valor.

Ao jornal, a Prefeitura Municipal informou que o reembolso é referente aos cinco primeiros meses deste ano, sendo que o valor máximo para cada aluno é de R$ 150,00 mensais, totalizando uma verba de R$ 241.800,00 dos cofres municipais.

Segundo o explicado, a data final de entrega dos recibos foi em 15 de julho, quando 324 estudantes apresentaram documentos, que estão sendo conferidos pela prefeitura para o pagamento de reembolso escolar.

Ao jornal, a prefeitura pontuou que, conforme Decreto Municipal nº 6.087 de 07 de junho de 2024, Art. 5º, o subsídio previsto poderá ser pago no prazo de até 120 dias, contados da data final de entrega dos documentos à prefeitura. Assim, a previsão é de que os estudantes recebam o pagamento até o dia 15 deste mês.