Núcleo de Alimentação Escolar será inaugurado neste mês

O prédio do Núcleo Municipal de Alimentação Escolar, que está sendo reformado pela Prefeitura Municipal, está caminhando para as etapas finais. Segundo o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), em suas redes sociais, será inaugurado neste mês de novembro. A obra, que atualmente está em ritmo acelerado, teve início em outubro de 2023 e era prevista para ser inaugurada em janeiro. Após, a expectativa era de que em maio o local já estivesse em funcionamento.

Localizado em frente ao Cemitério da Saudade, o prédio está sendo adequado para receber o Setor de Alimentação Escolar do Departamento de Educação, uma vez que o atual prédio da Alimentação Escolar, que fica dentro do Almoxarifado da Prefeitura Municipal, uma área de menos de 500 m², não atende mais a demanda do setor. Com a nova localização, as escolas e creches de toda a cidade serão facilmente atendidas.

Segundo o informado, além do setor de Alimentação Escolar, o pavimento superior do local, por suas dimensões, será usado ainda como depósito dos móveis, equipamentos, e outros materiais do Departamento de Educação.

O imóvel possui uma edificação principal do tipo comercial de dois pavimentos, com área edificada de 2.355,10m². Nos fundos, defronte a Rua Pitangueiras, existe uma edificação do tipo residencial de padrão popular com área edificada de 54,75m² e uma edícula com área construída de 31,50m². Somando as três edificações, o imóvel possui uma área total de 2.441,35 m² de construção, abrangidas por uma área territorial de 1.600,93m², conforme descrição enviada aos vereadores.

De acordo com o explicado, o local está com a estrutura adequada, contando com três câmaras frias, sala administrativa e cozinha industrial. Uma nutricionista trabalhará no espaço, os banheiros foram adequados, um estacionamento para os caminhões chegarem com os alimentos foi instalado. As paredes foram pintadas com desenhos de frutinhas. Uma cozinha piloto também foi instalada para teste e implementação de novos pratos nas escolas e creches pela nutricionista. Após, os pratos serão reproduzidos nas cozinhas das unidades escolares para os alunos.

O local foi comprado em maio de 2023 pela Prefeitura Municipal pelo valor de R$ 3,5 milhões, após ter a aprovação da Câmara Municipal de um projeto de lei, onde os vereadores votaram favoráveis à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2,5 milhões para completar a dotação visando a aquisição do imóvel com recursos próprios provenientes de excesso de arrecadação da administração municipal.

Na época, o prefeito informou que o prédio seria usado para fins de instalação da seção de alimentação escolar e também de depósito de móveis novos e usados do departamento de Educação. “Estivemos juntamente com a diretora de Educação, em diversas oportunidades no referido imóvel, e este atende perfeitamente às necessidades do setor de alimentação escolar do departamento de Educação. Inclusive, há de se destacar que o imóvel conta com espaços adequados para instalação de três câmaras frigoríficas para armazenamento de alimentos que necessitam ser congelados, como carne por exemplo, além de possuir doca para carga e descarga de veículos, tudo isso em virtude do imóvel ter sido construído para a instalação de um supermercado”, disse na ocasião.

Para atender as necessidades do Departamento de Educação em armazenar móveis usados, o prefeito explicou na época que a prefeitura aluga um imóvel para esta finalidade e com a aquisição do novo imóvel ia trazer economia aos cofres públicos. Amarildo justificou também aos edis que inicialmente a intenção da administração municipal era de construir um novo prédio, de aproximadamente 1.500m², para atender a seção de alimentação escolar, cujas características da construção demandariam um gasto mínimo entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões, sem levar em conta o valor do terreno.

Sem retorno

A Gazeta contatou a Prefeitura Municipal para saber quando o local deve ser inaugurado, em qual etapa a obra está, o que já foi feito e quais os valores gastos na obra. O jornal também questionou como será a logística e qual a finalidade do Núcleo. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.