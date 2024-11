Trator derruba poste na vicinal entre Vargem e Itobi

Um acidente com um trator aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 12, por volta das 7h30 na Estrada Vicinal Padre Gino Riguetti, que liga Vargem Grande do Sul a Itobi.

De acordo com o informado, um trator engatado a um transbordo estava descendo uma ladeira, rumo a Itobi, quando perdeu o controle e bateu em cerca e poste de fios. Ele parou no acostamento da pista Itobi/Vargem.

Com o impacto, as duas rodas da frente do trator ficaram danificadas e, felizmente, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar de Itobi esteve no local e realizou a sinalização da área. As causas do acidente serão investigadas.

Fotos: Reprodução Redes Sociais