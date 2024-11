Vítimas fatais do grave acidente são de Mococa

As vítimas fatais do grave acidente envolvendo três veículos, que aconteceu neste domingo, dia 10, na rodovia SP-344, próximo ao acesso à Fazenda Capituva, foram identificadas. José Osvaldo Astolpho, de 70 anos, e sua esposa Zilda, de 68 anos, eram moradores de Mococa e retornavam de uma visita aos filhos, que residem em Andradas.

O acidente, que aconteceu no trecho entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, também deixou um homem, de 29 anos, com ferimentos graves, incluindo fraturas na bacia e lesões faciais. Ele dirigia a Tucson, um dos carros envolvidos no acidente, e um adolescente que o acompanhava sofreu escoriações leves.

Segundo a Polícia Rodoviária, por volta das 14h51 no km 226,6, um Chevrolet Ônix cinza que seguia sentido Vargem Grande colidiu com um VW Gol que cruzava a rodovia. Com a batida, o Ônix perdeu o controle, invadiu a faixa oposta e bateu lateralmente em um Hyundai Tucson, capotando em seguida. A Tucson caiu na ribanceira.

Segundo o boletim da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi causado por uma manobra irregular do condutor do VW Gol, que tentou cruzar a rodovia de forma imprudente, resultando na colisão com o Ônix e, em seguida, no impacto com o Tucson.

Conforme o informado, todos os envolvidos realizaram o teste do etilômetro, e os resultados foram negativos.

Foto: Reprodução Redes Sociais