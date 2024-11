8º Encontro Mariano será neste domingo

O 8º Encontro Mariano do Terço dos Homens e Terço das Mulheres da Forania de São José, de Vargem Grande do Sul, será neste domingo, dia 17. A organização convida todos a participarem do evento, que acontece na Igreja São Joaquim, localizada na Rua Rogério Otero. O encontro contará com a presença de Dom Eugênio e do padre Lucas.

Às 7h30, haverá a acolhida do público, confirmação do cadastro e café da manhã para os participantes. Às 8h30, haverá a entrada da imagem de Nossa Senhora, seguida da missa na Igreja São Joaquim às 9h.

A programação segue às 10h30, quando acontecerá um intervalo. Às 10h45, haverá palestra com o padre Adriano, com o tema ‘Senhor ensina-nos a orar’, seguindo o lema ’Maria, É aquela que reflete nossa humildade, gratidão, amor e desejo de nos conectar com Deus e com os irmãos’.

Ao meio-dia, os presentes participarão do almoço e sorteio de brindes. Às 13h haverá apresentação dos grupos e entrega das lembrancinhas aos coordenadores e às 13h30 haverá entrada com a imagem peregrina com as famílias visitadas. Às 13h45, o Santo Terço será recitado.

Em seguida, às 14h45, o 6º Encontro Mariano contará com a consagração de Nossa Senhora e a passagem do manto. Às 15h, haverá a benção final, os avisos e sorteio da imagem peregrina.

Para mais informações, os interessados em participar devem entrar em contato com Juliana pelo número (19) 98209-7990 ou com Francisco pelo número (19) 99764-3105.