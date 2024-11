Festival de Mini-Handebol reuniu 60 crianças

O 7º Festival de Mini-Handebol foi realizado no último domingo, dia 10, no Centro Educacional Esportivo “José Cortez”.

O evento contou com a participação de cerca de 60 crianças dos três polos oficiais de Mini-Handebol de Vargem Grande do Sul, que jogaram várias partidas nas suas categorias durante a manhã de domingo.

Para o professor Juliano, responsável pela organização do Festival, “O evento contou com um pouco menos da metade dos alunos de Mini-Handebol da cidade, porém essa edição foi a mais produtiva, com três quadras montadas, as crianças jogando muito mais partidas que nas outras edições e elas adoraram a experiência”, disse.

