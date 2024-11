Handebol participou de campeonato em Mococa

A equipe adulta masculina do Handebol Vargem Grande do Sul, participou durante a última semana da primeira fase do IV Campeonato Intermunicipal de Mococa, que reúne três equipes de Mococa e uma de Vargem.

O time vargengrandense foi composto por atletas que já representaram o time em várias temporadas nos últimos 10 anos, com os novos jogadores das categorias de base.

A primeira fase da competição não foi eliminatória e a equipe vargengrandense se portou bem, mas faltou entrosamento, principalmente quando o time adversário encaixava a marcação. Com um empate de 17 a 17, o primeiro jogo foi entre Vargem Grande do Sul e a “Tropa dos 7”, com Felype e Juliano marcando quatro gols cada e com Murilo, Álvaro e João Vitor Bovo marcando três gols cada.

Já na segunda partida, o time sofreu uma derrota de 14 a 19 contra a equipe “Os Pé de Breck”, um time que dificultou a marcação. Álvaro marcou quatro gols, Juliano e Murilo fizeram três gols, João Vitor Bovo, Matheus Leandrini, Hallan e Felype marcaram um gol cada para a equipe.

O terceiro jogo foi contra o “Bendito Jogador”, onde a equipe vargengrandense jogou bem, mas se esgotou fisicamente e foi derrotada com o placar final de 12 a 15, com cinco gols de Álvaro, Felype e Juliana marcaram dois gols e João Vitor Bovo, Murilo e Nonato fizeram um gol cada. A semifinal da competição será na quinta-feira, dia 21, com adversário a ser definido.