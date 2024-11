Bushido é campeã da Copa Oitava Oeste de Judô 2024

A Associação e Projeto Social Judô Bushido, do sensei Daniel Garcia, participou no último sábado, dia 9, da Copa Oitava Oeste de Judô na cidade de Leme.

A equipe contou com a participação de 47 judocas, sendo que 9 atletas competiram em duas categorias, conquistando 12 medalhas de ouro, 15 de prata e 19 de bronze na competição, sagrando-se campeã na classificação geral.

“Parabéns a todos que participaram, ganhando medalhas ou não, todos lutaram muito bem e trouxeram o troféu de grande campeã da última copa de 2024 da nossa região, a Oitava Delegacia Oeste de Judô”, disse o sensei Daniel.

O sensei agradece a toda a diretoria Bushido, aos pais e responsáveis pelos judocas que sempre acompanham os judocas, todos que torcem pelos atletas, a equipe que trabalhou na arbitragem e como oficiais técnicos, bem como ao diretor de esportes Luís Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pela parceria e apoio.