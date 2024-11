Moto furtada em Grama é localizada

Durante patrulhamento na tarde de quarta-feira, dia 13, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizou uma moto que havia sido furtada em São Sebastião da Grama.

A equipe se deparou com uma motocicleta Honda CG 150 sem placa estacionada na Rua Antônio Garcia Torres, na Vila Santana.

Os policiais tinham o conhecimento de uma postagem na rede social Facebook, a respeito de um moto igual que tinha sido furtada em São Sebastião da Grama. Ao consultarem os dados, constataram que a moto era produto de furto.

Ao entrarem em contato com a proprietária da motocicleta, ela a reconheceu e informou que a moto havia sido subtraída de sua residência em Grama no último domingo, dia 10, mas que ainda não tinha feito um boletim de ocorrência devido a problemas pessoais.

A vítima compareceu ao local dos fatos e a ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Vargem, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de apreensão e localização de veículos.

Foto: Policia Militar