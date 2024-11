Mais de 300 pessoas prestigiaram o 2º Festival de Dança

O 2º Festival de Dança gratuito, uma realização do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal em parceria com a Associação Monsenhor Celestino C. Garcia, aconteceu no sábado, dia 9, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

O evento foi organizado pelos professores de dança Letícia Belchior e João Arthur Tomáz e contou com a presença de um público de mais de 300 pessoas.

À Gazeta de Vargem Grande, a professora da Oficina de Ballet comentou que o festival foi incrível. “Os alunos foram maravilhosos, recebi muitos elogios, estou muito feliz e realizada”, disse.

João Artur também falou sobre o evento. “Foi um evento importantíssimo para os alunos, que puderam mostrar seus talentos”, falou.

Na ocasião, participaram 42 alunos da Oficina de Ballet e três alunos do grupo TOD – Time of Destruction, de João Artur. Além disso, participaram também os grupos convidados, sendo o Tênis Clube de Vargem Grande do Sul com duas coreografias e oito alunas da professora Márcia Maria Lopes, a Academia Cia do Corpo com o Fitdance da professora Fernanda de Paula e mais sete alunos, e também o Grupo de Dança da Cultura com a participação de Natália Ferreira e Breno Matheo Rodrigues.

Da Oficina de Ballet, com alunos de 5 a 18 anos, estiveram presentes Annie, Allexia, Ana Beatriz, Ana Júlia, Amanda, Cecília M. G. João, Cecília Z. Bortolotti, Emilly, Ester, Emanuela, Heloísa, Isadora, Isabella, Júlia, Kelry, Lívia, Louise, Laura, Lorena, Maria Eugênia, Maria Lara, Maria Clara, Maria Fernanda, Maria Luísa, Mirian, Manuella, Maria Eduarda, Maria Gabrielli, Neara, Nicole, Olívia, Pietra da Cunha, Pietra Aquino, Raquel, Rafaela, Sara, Sofia, Stéphane, Tereza, Thaís, Valentina e Vitória.

Já do Time of Destruction, com alunos de 15 a 18 anos, participaram Maria Gabriela de Oliveira, Carlos Eduardo Tomaz e Gabrielle Querino.

Questionada, Letícia pontuou que o evento superou suas expectativas. “As coreografias estavam lindas, os alunos foram impecáveis e extremamente dedicados. Agradeço a todos do departamento de Cultura, que estiveram comigo do início ao fim, auxiliando antes e durante o espetáculo. Ao Lucas Buzato, que mais uma vez foi um anjo na minha vida e deixou tudo exatamente como eu queria. Agradeço ao pessoal da Ação Social também, que manteve a organização”, disse.

Para João, a quantidade de pessoas presentes foi surpreendente. “As expectativas foram superadas, até porque fomos para um lugar com o dobro de cadeiras e o nosso medo era ‘será que vai todo mundo?’, e fomos presenteados com todo amor e energia positiva”, disse.

“Tudo isso com a ajuda do Departamento de Cultura, que não mediu esforços para que esse sonho fosse real, principalmente o Lucas Buzato. Agradeço também o Departamento da Ação Social, uma vez que as meninas que estavam ali deixaram tudo organizado”, completou.

Os professores falaram sobre a importância de eventos como esse, principalmente para os alunos. “Esses eventos são de extrema importância tanto para os alunos quanto para os pais. Incentiva os alunos, e os pais podem ver a evolução e o trabalho dos seus filhos”, comentou a professora Letícia.

João pontuou que os eventos também geram uma movimentação positiva na cidade. “Os eventos culturais para a cidade movimentam muito o ramo de cultura e cidadania, onde os pais e alunos conseguem ver o quão importante são as oficinas culturais. Movimentam também o giro de economia de comércio local, como salão de cabeleireiro, maquiagens, adereços, tecidos, costureiras, etc. Para os alunos, é bom que possam ver o trabalho árduo tomando forma no decorrer, e no grande dia se tornar realidade”, ressaltou.

As aulas do Time of Destruction com o professor João Artur acontecem aos sábados, no Espaço Mais Cultura, à Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo. As vagas para compor o grupo serão abertas em fevereiro de 2025.

Ao jornal, a professora Letícia, responsável pela Oficina de Ballet, contou que as aulas são em parceria com o Departamento de Cultura e a Associação Monsenhor Celestino. As aulas acontecem no espaço do CCI, de segunda e quarta-feira. Conforme explicou, ainda não estão abertas as vagas para 2025, uma vez que a lista de espera está grande.

