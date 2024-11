Escola apresentou peça teatral

A Escola Estadual Benjamin Bastos apresentou uma peça teatral no dia 25 de outubro, sob responsabilidade da professora Maria Regina Barticiotti Lorenzini.

A apresentação foi uma intertextualidade com vários contos de fadas do livro “O príncipe atrasado”, com os alunos do período da manhã do 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano.

Essa foi uma atividade extra curricular da professora, com ensaios em período contrário de aula. De acordo com o informado, o evento teve custo zero para a escola, com aproveitamento de tudo que a escola já possuía, entre cenário e figurino.

Os participantes apresentaram a peça teatral para os demais estudantes da escola, bem como familiares dos atores. O objetivo, segundo o informado, foi incentivar os alunos que se destacaram nas eletivas do ano passado.

Fotos: Arquivo pessoal