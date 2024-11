Praça da Matriz está sendo enfeitada para o Natal

Começou nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, a instalação da decoração natalina de Vargem Grande do Sul na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

À Gazeta de Vargem Grande, o assessor do Departamento de Cultura e Turismo Lucas Buzato, contou que o local receberá a tradicional decoração de Natal e que o intuito é que a decoração, junto com a Fonte, que foi recentemente reinaugurada, possam colorir ainda mais o ambiente que é visitado por muitas pessoas e famílias nesta época.

Nos jardins, informou que serão instalados personagens natalinos, presentes e enfeites de Natal, além do tradicional presépio.

Na Rua do Comércio, junto aos arcos, serão instaladas cascatas de luzes, que iluminam o caminho.

A Prefeitura Municipal e Departamento de Cultura e Turismo agradecem a parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, que todos os anos contribui com a decoração natalina da cidade.

Fotos: Reportagem