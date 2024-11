Vitor Hugo competiu em Goiânia no fim de semana

Aconteceu esse fim de semana a 7ª etapa do campeonato Moto 1000 Gp, onde o piloto vargengrandense Vitor Hugo Corrêa participou da 5ª etapa Yamalube R3 blU crU América Latina Talent e também do Campeonato Goiano pela categoria 300 a 400cc GP GOIAIS, no Autódromo Ayrton Senna em Goiânia (GO).

Na sexta-feira, dia 8, dia de treinos livres, estava chuvoso e, no primeiro treino da Yamaha com chuva, Vitor fez o 3º melhor tempo do treino, porém, infelizmente, acabou caindo. Ao longo do dia, ainda com muita chuva, fez tempos excelentes nas duas categorias, pela categoria da Yamaha e pela categoria do Goiano.

Já no sábado, dia 9, dia de classificatórios, Vitor caiu por causa da chuva na primeira entrada para o terceiro treino. Felizmente, o piloto não machucou em nenhum dos tombos e continuou os classificatórios. Vitor se classificou em 13º na categoria da Yamaha Talent e em 7º para a categoria 300 a 400cc GP Goiás.

Ainda no sábado, ele participou da corrida da Yamaha Talent. Largou de 13º e conseguiu acompanhar o primeiro pelotão de pilotos até às últimas voltas, porém infelizmente cometeu um erro e terminou a prova na mesma posição que largou, em 13º.

No domingo, dia 10, começou o dia com os warmups onde na categoria 300 a 400cc ele fez o segundo melhor tempo do warmup, o que o deixou ainda confiante e empolgado.

Logo após, participou da corrida da Yamaha, onde também largou em 13º e finalizou em 13º. Essa foi uma corrida bem disputada, com bastante troca de posições, onde o piloto ficou a corrida toda na disputa pelo pódio.

À tarde, Vitor teve a corrida da categoria 300 a 400cc, onde largou muito bem da 7ª posição, ganhando cinco posições e assumindo a segunda posição já na primeira curva do circuito. Durante a prova, estava na disputa pela primeira posição e acabou perdendo uma posição, mas se manteve próximo e acompanhando os ponteiros.

O piloto chegou muito próximo de ultrapassar, mas perdeu o freio, sendo impedido de ultrapassar e terminando a prova em 3º. Contudo, devido a divisão de categorias, venceu a disputa em 2º lugar.

Esse foi um fim de semana de muita experiência para o piloto, com o clima variando, a pista ficando seca e molhada, além da participação em duas categorias. Vitor agradece a todos que estavam na torcida, aos amigos e familiares que torcem e comemoram suas conquistas, bem como aos amigos e parceiros de equipe João Fascineli, Ricardo Fascineli, Bruno, Zé, Leandro e o conhecido Fuzil, que sempre o ajudam e prestam total apoio a ele.