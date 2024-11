Encontro Mariano reuniu mais de 600 fiéis

O 8º Encontro Mariano do Terço dos Homens e Terço das Mulheres da Forania de São José, de Vargem Grande do Sul, reuniu 610 pessoas, que partilharam momentos de fé e devoção. O evento aconteceu na Igreja São Joaquim, localizada na Rua Rogério Otero, no domingo, dia 17.

Juliana Aparecida Martins Fermoselli Witkovski, coordenadora diocesana do Terço das Mulheres e uma das coordenadoras do Encontro, falou que o evento foi uma benção. “Recebemos 610 pessoas, sendo homens e mulheres de Nossa Diocese e da Diocese de Minas Gerais. Pela manhã recebemos todos com café da manhã, esteve presente no encontro para celebração da missa o padre Paulo Fuliaro e o padre Lucas Emanuel vindo do Santuário de Aparecida, que trouxe a imagem de Nossa Senhora para nos alegrar o coração e encher de bênçãos o nosso dia”, disse.

Após, os participantes tiveram palestra com o padre Lucas Emanuel e, depois, foi realizado almoço com sorteio de brindes doados pelo comércio da cidade. Em seguida, os presentes participaram do terço.

Na ocasião, esteve presente o padre Carlos Canato, diretor espiritual do movimento do terço, padre Luciano, que está à frente do Encontro Mariano, o bispo Diocesano Dom Eugênio e o padre Lucas Emanuel, que conduziu o terço. Também esteve presente durante o evento o padre Celso, diácono Marcelo e padre Eduardo.

A coordenadora Juliana contou que antes de cada mistério teve um testemunho de cinco famílias que receberam a visita da imagem peregrina Nossa Senhora Aparecida do Encontro Mariano, trabalho feito com o terço dos homens da Paróquia Santo Antônio durante todo ano, com a imagem percorrendo as famílias.

Na ocasião, as Aves Marias foram distribuídas entre mulheres e homens do terço de diversas cidades. Ao término do terço, Dom Eugênio deu a benção e, após, foi feito a consagração a Nossa Senhora, com a passagem do manto sob todos.

Para finalizar o Encontro Mariano, foi realizado o sorteio da imagem peregrina, sendo contemplada as mulheres do terço de Lagoa Branca. A imagem do Padre Donizete foi sorteada para Poços de Caldas.

O encontro foi organizado por Juliana, João Ney, Loureci, Pereti, Celso, Rovilson, João, Helena, Silvana, Leonardo, Leandro, Isabel, Maria Angélica, Guilherme e Fátima e, na cozinha, a equipe teve o apoio de Terezinha, Cristina, Carmem, Sônia, Simonea, Janaina, Nata, Marlene, Néia, Raimunda, Ana e Lidia. A equipe agradece a todos que colaboraram com o evento.

Fotos: Arquivo Pessoal