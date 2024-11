Vagas gratuitas abertas para judô

O Centro de Excelência de Judô e Associação Jita Kyoei de Judô abrem 200 vagas gratuitas para crianças, jovens, adultos, atletas e ex-atletas praticarem a modalidade. Para se matricular, o interessado que estiver em idade escolar deverá estar estudando e ser bom aluno, conforme o explicado pelos responsáveis.

É preciso também apresentar uma cópia da certidão de nascimento ou RG, uma cópia do comprovante de residência e contatos dos responsáveis.

Aulas e inscrições

As vagas para as aulas são as segundas e quartas-feiras, às 9h ou terças e quintas-feiras, às 14h. Também há aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h30.

Para se matricular, o interessado deve entrar em contato pelo número de WhatsApp (19) 98938-3666 ou comparecer no Centro de Excelência de Judô, à Rua Sete de Setembro, 117, no Centro, ao lado do Conselho Tutelar. Para realizar as matrículas presencialmente, os dias são as terças e quintas-feiras, às 18h.