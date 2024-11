AAMA fará bazar

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul realizará um bazar no início de dezembro. O bazar tem início no dia 3, terça-feira, e segue até o sábado, dia 7 de dezembro.

O bazar acontece na Rua do Rosário, nº 220, na Vila Santana, em frente à OAB, das 11h às 17h.

No local, a população poderá adquirir utensílios, roupas e calçados, além de auxiliar a entidade que faz um bonito trabalho de resgate aos cães da cidade.

