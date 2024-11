Feira das Empreendedoras começa nesta quarta

Acontece nesta quarta-feira, dia 27, e na quinta-feira, dia 28, a Feira das Empreendedoras 2024. O evento, com dezenas de empreendedoras inscritas, será das 17h às 22h, no Espaço SBB, à Avenida Regato, nº 75, no Centro, com entrada franca.

A Feira das Empreendedoras é uma realização do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul e da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem. Na ocasião, o público encontrará uma variedade de produtos das empreendedoras da cidade e toda a comunidade é convidada a comparecer e prestigiar o evento.

Neste ano, haverá Praça de Alimentação e show ao vivo. O objetivo do evento é apoiar as mulheres empreendedoras da cidade.

Durante a última sessão da Câmara Municipal, que aconteceu na terça-feira, dia 19, a presidente da Casa de Leis, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, que é também presidente do CMEC, convidou os vereadores e a população a participar e prestigiar a feira. Informou que o objetivo da feira é, principalmente, incentivar e motivar a mulher a buscar sua independência, não só financeira, mas também no sentido da mulher se sentir valorizada.

A presidente pontuou sobre a importância da feira e também sobre a necessidade da população apoiar o evento.

Calendário Cultural

O projeto de lei 113/2024, de autoria da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Danutta, foi aprovado na sessão da última terça-feira, dia 19, instituindo a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Vargengrandense no Calendário Cultural de Vargem Grande do Sul, instituído pela Lei n. º 2.665, de 08 de agosto de 2006.

De acordo com a lei, a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino será realizada na semana do dia 19 de novembro, data em que é celebrado o dia da Mulher Empreendedora.

O documento informa que o objetivo da semana e do dia é refletir sobre a atuação das mulheres empreendedoras, e valorizar o trabalho desenvolvido por elas.

Na justificativa, a presidente Danutta pontuou que o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é celebrado a 19 de novembro. “Esta data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014 para homenagear e incentivar as mulheres empresárias, e para mobilizar a comunidade global a reivindicar apoio para elas”, disse.

“Mais do que um dia comemorativo, ele é um movimento para aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Desta forma, é indiscutível que a participação da mulher na economia brasileira vem crescendo mais a cada ano. Dados comprovam a importância do empreendedorismo feminino para a manutenção e principalmente crescimento da economia nacional, mesmo vivendo sob uma realidade muitas vezes desigual”, completou.

Danutta ressaltou que, em tempos de crise econômica, muitas vezes empreender é uma necessidade, que quase sempre transforma a realidade de vida, trazendo independência. “Em se tratando do empreendedorismo feminino, quando uma mulher empreende, ela gera emprego e renda, além de encorajar a participação de outras mulheres nos negócios”, comentou.