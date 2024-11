Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Ofelina de Jesus Bassan dos Reis, Dona Celina, aos 71 anos de idade, no dia 15 de novembro. Viúva de Aparecido Dutra Simão; deixou os irmãos José e Terezinha; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 15 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Zelia Barticiotti, aos 88 anos de idade, no dia 16 de novembro. Viúva de Osvaldo Barticiotti; deixou as filhas Simone e Silvana; a nora Natalia; o genro José; os netos Rafaela e Paulo; a bisneta Mariana; e a irmã Maria. Foi sepultada no dia 16 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sandra Lúcia Esteves Vaz de Lima, aos 66 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixou o marido Francisco Vaz de Lima; os filhos Adriano e Felipe; as noras Gabriela e Natália; os netos Henrique, Helena, Vicente e Miguel; e a irmã Regina. Foi sepultada no dia 17 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Saturnino, aos 65 anos de idade, no dia 17 de novembro. Deixou a mãe Alzira; a esposa Sueli; os filhos Patrícia, Robert; Emerson e Lucas; o genro Luís Carlos; as noras Elaine e Pamela; os netos Vinícius, Maria Eloisa, Luiz Henrique, Gabriela, Felipe, Ariella e Valentina; as bisnetas Júlia e Yasmim; e os irmãos Joana, Neusa, Luiz e Sílvia. Foi sepultado no dia 18 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anésio de Souza Costa, aos 76 anos de idade, no dia 19 de novembro. Deixou a esposa Carmen Dominga da Costa; os filhos Odair, Edson, Rodrigo e Cleonice; as noras Lúcia, Eliane e Risa; o genro Wilson; os netos Gisele, Daniele, Lucas, Alan, Guilherme, Renan, Gabriel, Igor e Michele; e os bisnetos Laura, Maite, Lavinia, Ava, Gabriel, Miguel e Otávio. Foi sepultado no dia 19 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osvaldo Dionísio Teixeira, aos 59 anos de idade, no dia 19 de novembro. Deixou a mãe Cecília Teixeira; a esposa Lucinéia Gomes Leite Teixeira; o filho Rafael; a nora Débora; os netos Heloísa e Heitor e os irmãos Maria, Regina, Sidnéia, Nilvanda e Luiz Carlos. Foi sepultado no dia 20 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Roberto Mendes, aos 72 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixou a esposa Elisete Aparecida de Paula Mendes; a filha Carolina; o genro Rogério; as netas Ana Laura e Maria Luiza e os irmãos Paulo e Roseli. Foi sepultado no dia 20 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Querubini, conhecido por Pedrão, aos 78 anos de idade, no dia 22 de novembro. Residia na Vila Polar, Solteiro, deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Silvio Rezende da Silvia, aos 80 anos de idade, no dia 26 de outubro. Deixou a esposa Hilda Fontelas Rezende da Silva. Seu corpo foi encaminhado para o Crematório de Ribeirão Preto.

Faleceu Joaquim Mafra, aos 94 anos de idade, no dia 29 de outubro. Deixou os filhos Rosa, Luiza, José Eufrosino, Jandira e Geni; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 30 de outubro, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Ivete Alves de Jesus, aos 67 anos de idade, no dia 3 de novembro. Deixou o marido Jorge Luis Ribeiro Alves; os filhos Geovanna e Gerge; irmãos; cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vilma Emydio Nascimento, aos 75 anos de idade, no dia 04 de novembro. Deixou o marido Pedro Nascimento; os filhos Valéria, Claudinei e Claudemir; e genro. Foi sepultada no dia 5 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleide Talamoni Genari, aos 85 anos de idade, no dia 6 de novembro. Deixou o marido José Genari; os filhos Marisa e José Henrique; nora; genro; netos e irmãos. Foi sepultada no dia 7 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Isabel Xavier Marcondes, aos 80 anos de idade, no dia 07 de novembro. Deixou os filhos Isabel, Ilma, Rubens e Ronaldo; genros; noras e sobrinhos. Foi sepultada no dia 8 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Moacir Carlos de Andrade, aos 72 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou a esposa Ângela Aparecida de Oliveira Andrade; os filhos Robson, Roselaine, Rosemeire e Maria Emília; nora; genros e netos. Foi sepultado no dia 9 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Helena Carvalho de Paiva, aos 71 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixou os filhos José Fernando, Eduardo, Juliano e Rafael; noras e netos. Foi sepultada no dia 13 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rodrigo Nogueira Filho, conhecido por Barroso, aos 77 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixou a esposa Luiza Odete M. Nogueira; os filhos Rodrigo e Raquel; netos; as irmãs Maria de Lourdes e Umbelina; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.