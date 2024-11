Amarildo comenta sobre as obras na cidade

Na última semana, a Gazeta de Vargem Grande circulou uma matéria sobre as obras que estão sendo realizadas em Vargem Grande do Sul. Na ocasião, o departamento de Obras citou as obras que estão em andamento, as que passam por reformas e ampliações, um número elevado que deve ter continuidade no governo de Celso Ribeiro (Republicanos), que assumirá a gestão da cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025, as que estão em fase de licitação e também as que deverão ser entregues à população até o final do ano. O jornal havia enviado uma série de perguntas ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) sobre as obras, que foram respondidas esta semana.

À Gazeta, disse que, em sua opinião, todas as obras em andamento estão sendo desenvolvidas em um bom ritmo e confirmou que até o final do ano algumas obras que estão em andamento serão inauguradas.

Questionado, Amarildo contou qual foi a obra que mais marcou as suas gestões. “Difícil definir uma obra mais importante entre as mais de 200 obras que realizamos nos 12 anos de administração, pois na área da Saúde realizamos obras importantíssimas para nossa população, na área da Educação construímos escolas, creches. Também construímos obras importantes no Esporte, Ação Social, infraestrutura, Saneamento como construção de reservatórios, troca da tubulação antiga entre muitas outras em todas as áreas da cidade. Cada uma dessas obras tem sua importância e todas são especiais, mas para citar uma, acreditamos que a EMEB ‘Flávio Iared’ seja uma delas”, ressaltou.

O prefeito disse que estão trabalhando e muito com a equipe para terminar o máximo de obras possíveis ainda neste ano. “Todas são importantes, não temos uma em especial para terminar”, disse.

Ao jornal, pontuou que Vargem Grande do Sul ainda precisa que muitas obras sejam construídas para atender as necessidades básicas da população, isso nas diferentes áreas. “Acredito muito na importância do ensino em período integral, por isso gostaria de ter mais tempo e principalmente recurso para ampliar as escolas atuais e/ou construir novas escolas, permitindo a implantação do ensino integral em toda rede municipal de Educação”, comentou.

Ao ser questionado pela Gazeta, Amarildo respondeu o que acha das críticas referentes à Ponte próximo à Praça da Bíblia e quanto à rotatória da Avenida Bolonha. “As críticas para quem ocupa o cargo público deve ser recebida com naturalidade, analisadas com critério, e quando tiver fundamento ter a humildade para proceder às correções necessárias. No entanto, algumas críticas são feitas por falta de conhecimento e informações relativas ao assunto”, finalizou.