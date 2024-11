A 6ª edição do Natal Mágico no Cristo Redentor, com a chegada do Papai Noel, já está sendo organizada pelo grupo Sorriso Mágico e pela Comissão Amigos do Cristo Redentor.

O tradicional evento acontece no dia 8 de dezembro, domingo, a partir das 18h30, na Praça do Cristo, localizada no Jardim Fortaleza.

Na ocasião, haverá pipoca, algodão doce e muita música natalina para acompanhar a chegada do bom velhinho. Toda a comunidade é convidada a comparecer no evento.

Fotos: Arquivo Pessoal