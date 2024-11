Supermercados Ideal de São Sebastião da Grama foi reinaugurado

A loja do Supermercados Ideal de São Sebastião da Grama, localizada na Rua Abud Abraão Félix, nº 533, foi reinaugurada na última sexta-feira, dia 22, com a presença de autoridades e da sociedade gramense.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito de Vargem Amarildo Duzi Moraes (MDB), o prefeito de Grama Zé da Doca (PSD), os sócios-proprietários e suas famílias, os moradores de Grama e também diversos parceiros fornecedores de Vargem e de Casa Branca.

Na inauguração, o padre Aloísio deu a bênção e os sócios proprietários cortaram a faixa da reinauguração.

À Gazeta de Vargem Grande, o empresário Mário Lúcio Malaguti, um dos sócios-proprietários do Supermercados Ideal, informou que a reinauguração atingiu as expectativas. “Atingiu as expectativas dentro do esperado e até nos surpreendeu positivamente”, completou.

Fotos: Reportagem