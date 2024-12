Lucas Junucci será ordenado padre nesta sexta-feira

O diácono Lucas dos Santos Janucci, de 30 anos, será ordenado padre nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 19h30, em cerimônia na Igreja Matriz de Sant’Ana.

A ordenação presbiteral foi marcada pela Diocese de São João da Boa Vista e toda a comunidade católica é convidada a comparecer. A ordenação de Lucas será realizada pelo bispo de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins.

Lucas estudou nos colégios Nova Era, Benjamin Bastos, Alexandre Fleming e ETEC. Ingressou no seminário no ano de 2015, inicialmente na primeira etapa, chamada Propedêutico, em São João da Boa Vista.

Na segunda etapa, chamada discipulado, cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Camp) e depois, na terceira etapa, chamada Configuração, esteve no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto em Brodowiski, na Casa de Formação São João Maria Vianney e no Seminário Maria Imaculada.

Foi ordenado Diácono no dia 9 de fevereiro de 2024, em Vargem Grande do Sul. À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que assim que foi ordenado diácono partiu em missão na cidade de Catalão, em Goiânia, onde ficou até o final de setembro, quando voltou para preparar a sua ordenação presbiteral.

“Neste tempo tenho sentido o amor de Deus, que tem se manifestado a mim por meio dos irmãos e irmãs de nossa cidade e da paróquia, que com tanto carinho tem se organizado para preparar da melhor forma possível esta celebração e a recepção festiva que concluirá este dia de muita alegria”, comentou.

Ao jornal, ele contou qual a expectativa para a ocasião. “Depois de nove anos de formação, agora chegando neste momento tão belo onde farei uma entrega total de mim à Deus e à Igreja, me sinto muito feliz e realizado, o que me deixa muito em paz para viver com intensidade este momento que é tão sublime para mim e para toda nossa cidade, diocese e para a Igreja. Serei o 22º padre natural de nossa cidade de Vargem Grande do Sul e isto é motivo para agradecer a Deus porque continua chamando homens para o seu serviço em nossas terras tão abençoadas”, pontuou.

Lucas convidou toda a população a participar da celebração de sua ordenação presbiteral. “Ela acontecerá na Igreja Matriz de Sant’Ana às 19h30, presidida por nosso bispo diocesano, Dom Eugênio Barbosa Martins. Após a celebração, teremos uma recepção com jantar para todos os presentes no Centro Pastoral São Benedito”, disse.

Questionado pelo jornal sobre onde atuaria após se tornar padre, Lucas informou que ainda não poderia informar. A sua primeira missa será no sábado, dia 7, às 19h, na Igreja Matriz de Sant’Ana e toda a comunidade é convidada a comparecer.