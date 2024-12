Câmara entregará honrarias nesta sexta, dia 6

Será realizada nesta sexta-feira, dia 6, a sessão solene de entrega dos títulos e honrarias aos homenageados de 2024 pelos vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

A sessão solene acontecerá no Salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), às 19h. Na ocasião, haverá a entrega de Título de Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal e Atiradores Destaque.

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.

Vão receber o Título de Cidadão Vargengrandense Albino Mengalli, Alexandre Rodrigues Barroso, Amauri Locatelli Francisco, Antônio A. Pereira, Bruno Arevalo Ganem, Elisabete Chiachiri Silva, Jonas D. Ferreira, Marconi J. Andreatto, Maria José M. Ribeiro (em memória), Valter Josué Gomes e Paulo Zan.

Diploma do Mérito

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

Serão homenageados com o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence Maiza Maria de Lima, Dr. Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, Dra. Marcela Miranda Zamora Reis, Alessandra F. Pirola e Sérgio Luís Pirola e Valdessi Nicolau.

Medalha do Fundador

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade.

Receberão a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal os munícipes Carlos Eduardo D. Braguetto, Carlos Roberto Messias, Fabiano Cesar Tozatto, José Roberto Pereti, Maurício Santa Maria e Marcos Antônio Piconi.

Atiradores Destaque do Ano

A Resolução n.º 06, de 01 de julho de 2022, instituiu o Diploma “Atirador Destaque do Ano”, na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, a fim de homenagear o atirador destaque do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul. Receberão a honraria Paulo Sérgio Nagliatti Filho, referente a 2022, e Ângelo Leandrini de Carvalho, referente a 2023.

