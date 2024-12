Núcleo de Alimentação Escolar foi inaugurado

O Núcleo Municipal de Alimentação Escolar João Ferri que foi construído pela Prefeitura Municipal no prédio em frente ao Cemitério da Saudade foi inaugurado na quinta-feira, dia 28, durante solenidade.

O prédio, comprado pela prefeitura da família Ferri, foi adequado para receber o Setor de Alimentação Escolar do Departamento de Educação e o pavimento superior está sendo depósito dos móveis, equipamentos, e outros materiais do Departamento de Educação.

Com espaço amplo, de aproximadamente 2300 m², o local também possui piso superior, com climatizador para temperatura ambiente sob medida para conservação dos alimentos, nova cozinha industrial, espaço para aulas de Educação Alimentar com os alunos da rede municipal, doca para carga/descarga de alimentos, três câmaras frias, escritório, entre outros.

Na inauguração, que teve início às 18h30, estiveram presentes diversas autoridades vargengrandenses como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e sua esposa Micaela Garcia, a presidente da Câmara Municipal Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (Cidadania), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Guilherme Contini Nicolau (MDB), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).

Também estiveram presentes o padre Gilberto do Prado da Paróquia Nossa Senhora Aparecida representando a comunidade católica, o pastor Márcio Rodrigues Canato da Igreja Restitui representando as igrejas evangélicas da cidade, a diretora de Educação Renata Taú Bocamino, a nutricionista responsável pelo Núcleo Livia Rosalin Miqueleto e a diretora de Cultura Márcia Aparecida Ribeiro Iared. O vereador eleito para o próximo mandato Vagner Loiola, o Bilú (Solidariedade), também compareceu na solenidade, bem como familiares e amigos da família do homenageado.

Antônio Ferri fez uso da palavra em nome da família e recebeu a réplica da placa de inauguração do Núcleo. A foto de João Ferri e a placa da obra foram descerradas e o local recebeu uma benção do padre e também do pastor.

O homenageado

Na ocasião, foi lida uma biografia de João Ferri, nascido no dia 1º de novembro de 1917, filho de Núncio Ferri e Filomena Anastácia Ferri. Ele casou-se em 26 de julho de 1938 com Arminda Mantovani com a qual teve sete filhos, Maria de Lourdes, Darci, Teresa, Antônio, José Carlos, Nelson e Celso, tendo 16 netos; 18 bisnetos e quatro tataranetos.

João Ferri e sua esposa moravam na Fazenda Cidreira, onde foi o Castelo Sant’Ângelo. Ali nasceu a maioria de seus filhos. Em 1952, a família se mudou para Santa Cruz das Palmeiras, mas depois de quatro anos, voltou para Vargem Grande do Sul.

O homenageado gostava muito de negociar nas roças, começou com sua carrocinha, depois com uma camionete. Então, em 1959 adquiriu uma frutaria na Rua do Comércio, denominando-a de Frutaria São João, no prédio onde antigamente funcionava a Casa das Roupas. No meio da década de 1960, a frutaria passou a vender outros produtos e se tornou o Empório São João.

Nessa época, foi adquirido o imóvel onde hoje está a loja Suzy Presentes. O empório funcionou nesse endereço até o início da década de 1980. De acordo com sua biografia, João Ferri gostava muito de trabalhar e cuidar de sua família, mas também era sanfoneiro e todo domingo tocava um forró com os familiares na antiga chácara da família.

Duas particularidades dele é que apreciava a cerveja quente e também gostava de assoviar, sendo feliz por fazer o que gostava e por ver toda sua família reunida.

Faleceu em 2006 aos 89 anos, deixando o legado de grande homem honrado, pai de família que viveu em prol desta, de honestidade ímpar e íntegro em sua plenitude.

Ele foi o precursor da vocação que está no sangue da Família Ferri, o comércio. Assim como João Ferri, seus filhos e netos há décadas herdaram a dedicação ao trabalho e a arte de conquistarem mais do que clientes, amigos, assim como tratam seus colaboradores como uma grande família.

Com a homenagem, a administração agradeceu a relevante contribuição de João Ferri para o município, expressando a gratidão, carinho e respeito com toda a família.

Fotos: Reportagem