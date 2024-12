Murillo Andrade lançou livro sobre Direitos das Crianças

A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre foi palco do lançamento do quarto volume da coleção Temas da Alienação Parental, intitulado ‘Direitos das Crianças e Adolescentes: Nossos olhares de proteção integral’, de autoria do advogado Murillo Andrade.

Filho do vargengrandense José Carlos de Andrade e de Joana D’Arc Robatini de Andrade, Murillo apresenta uma obra dedicada aos profissionais do Direito, especialmente advogados e operadores que lidam com questões familiares.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que o livro aprofunda-se na defesa dos direitos das crianças em casos de alienação parental. “Oferecendo uma abordagem jurídica rica e fundamentada sobre o tema. Com uma linguagem clara e objetiva, a obra busca fortalecer a compreensão e a prática em prol da proteção integral dos menores”, disse.

O lançamento aconteceu na quarta-feira, dia 20, em Porto Alegre (RS). “Foi um marco para os profissionais que trabalham na defesa de um dos direitos mais essenciais: o das crianças viverem em ambientes saudáveis e protegidos”, comentou.

Ao jornal, Murillo contou que o livro foi resultado de um ano de trabalho. Ele começou a escrever por volta de 2017 e já está trabalhando no seu próximo livro, que deve ser lançado em 2026. “O objetivo do livro foi compartilhar conhecimento aos profissionais do Direito na área de proteção às crianças e adolescentes”, pontuou.

Os interessados em adquirir o livro, devem solicitá-lo através do e-mail contato-abcf@hotmail.com.

Murillo Andrade é professor, advogado criminalista, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz (ABCF) e especialista em crimes contra criança e adolescente. Ele é pós-graduado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte – Brasil, sendo autor de vários livros, artigos e organizador de obras científicas.

Seu primeiro livro lançado foi ‘Alienação Parental – VI Congresso Nacional e IV Congresso Internacional’. No ano passado, Murillo lançou o livro ‘Alienação Familiar – Olhares de proteção à infância’.

Fotos: Arquivo Pessoal