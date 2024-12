Atiradores do Tiro de Guerra se formaram

A solenidade de encerramento do ano de instrução militar dos atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, aconteceu na sexta-feira, dia 15 de novembro. O evento foi realizado na sede do TG, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, marcando a conclusão da formação do Combatente Básico de Força Territorial.

Participaram da cerimônia o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), a presidente da Câmara Danutta de Figueiredo Falcão (Republicanos), a secretária do TG Josiane Aparecida Gabriel, equipe da GCM, familiares, amigos e convidados dos atiradores.

De acordo com a Prefeitura Municipal, concluíram com aproveitamento o ano de instrução 33 jovens. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega dos diplomas para o Atirador de Melhor Aptidão Física, Melhor Atirador Combatente e Atirador Destaque da Turma. Também aconteceu a promoção de nove monitores à graduação de cabo da reserva de 2ª categoria, bem como a entrega de Diploma Amigo do Tiro de Guerra aos colaboradores.

Na ocasião, o chefe da Instrução, Subtenente Alexsandro de Oliveira Silva realizou uma homenagem póstuma a José Marcos Pirolla, ex-secretário da Junta do Serviço Militar e idealizador do Tiro de Guerra em Vargem Grande do Sul. Agradeceu pelo trabalho incansável em ajudar os jovens através da escola de civismo e cidadania e anunciou o nome do pátio de formaturas do TG, que agora passa a se chamar Pátio “José Marcos Pirolla”.

Ao fazer uso da palavra, a presidente da Câmara Municipal Danutta falou sobre a importância do Tiro de Guerra na evolução de todos os meninos que, ao chegar ao final do ano de instrução, encerrando o ciclo se tornando pessoas diferentes, proativas e sensíveis diante das situações da vida. Ao final, parabenizou os atiradores e aos pais e mães pelo incentivo.

Para encerrar, o prefeito e diretor do Tiro de Guerra 02-092, Amarildo Duzi Moraes, fez uso da palavra, parabenizando os atiradores e os pais. “Uma das coisas que acrescentam e muito a vida militar é a disciplina e na vida civil também. Se você quiser ser um vencedor, você precisa ter disciplina. A maior parte das pessoas que vencem na vida não é por sorte, é pelo trabalho, é pela determinação que a pessoa tem. E tenho certeza que o tiro de guerra deu a vocês atiradores, uma ferramenta fundamental, que é foco e objetivo. Isso faz muita diferença na vida de vocês”, completou.