6ª edição do Tijolada Cultural será neste sábado

Acontece no próximo sábado, dia 7 de dezembro, a 6ª edição do Tijolada Cultural, a partir das 10h, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

O evento está sendo organizado pela produtora Melissa Marinho Ranzani, junto aos produtores Eloá de Souza de Oliveira, Alexandre Rosseto da Silva, Jéssica Fermoselli Moneda, Francisco Malaguti, Diego Dutra Silva e Ana Carolina Campos Monteiro Pires.

À Gazeta de Vargem Grande, a produtora Melissa informou que o projeto Tijolada Cultural é um movimento cultural que organiza, através de uma rede de colaboradores, a apresentação e a difusão da cultura e arte em Vargem Grande do Sul, estruturado de forma horizontal, plural e colaborativa.

No total, o projeto já realizou 5 edições e irá promover, no dia 7 de dezembro, a 6ª edição, mediante a aprovação do projeto pelo Edital de Chamamento Público 03/2024 de Vargem Grande do Sul, recursos da Lei Paulo Gustavo.

A produtora explicou que os eventos decorrem pelo período de um dia completo, sempre realizado em caráter comunitário e gratuito, e abrem espaço para toda manifestação artística e cultural.

Fotos: Arquivo Gazeta