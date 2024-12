Painel: Anunciou

Ministro Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira que é de Águas da Prata e sempre obteve votos em Vargem como candidato a deputado federal pelo PT, postou nas redes sociais o encontro que teve recentemente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando do encontro dos líderes mundiais no G20, que aconteceu este mês no Rio de Janeiro. Logo depois, Teixeira juntamente com o presidente Lula receberam o presidente da China, Xi Jinping, no Palácio do Itamarati. Paulo Teixeira tem vínculos com Vargem desde os tempos em que seu saudoso pai, o professor de Direito Wolgran Ferreira Teixeira foi prefeito de Águas da Prata. O ministro já destinou verbas para Vargem e deveria ser mais visitado pelas autoridades vargengrandenses.

Anunciou

Em recente visita a Vargem, onde foi recebido pelo prefeito Amarildo, vice Celso Ribeiro e demais vereadores, o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) anunciou a liberação de R$ 500 mil para a Saúde; também afirmou que a previsão da emissão de ordem de serviço para a pavimentação da estrada que liga Vargem a Lagoa Branca deve acontecer no início de 2025 e também a pavimentação da Estrada das Perobeiras, que liga Vargem a Itobi.

Sem energia

A região onde está sendo construída a nova rotatória na Av. Bolonha, deverá ficar sem energia das 10h às 13h, no dia 3 de dezembro, próxima terça-feira. O corte vai atingir 60 consumidores e a finalidade é para a retirada dos postes de alta tensão para finalizar os trabalhos da nova rotatória.

Mais casas populares

Outra boa notícia foi dada pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. A liberação de mais 50 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Segundo o deputado, a liberação já foi publicada nos órgãos do governo. O MDB é o atual partido do prefeito Amarildo e do vice eleito, Guilherme Nicolau.

Quase não deu quórum

Por pouco não deu quórum a reunião extraordinária da Câmara Municipal solicitada pelo prefeito para aprovação de leis de interesse do município. A reunião presidida pela presidente Danutta (Republicanos) aconteceu na quinta, dia 28, e a presidente teve de esperar um bom tempo até que seis vereadores pudessem estar presente e votar as leis. A princípio, estavam presentes além da presidente, os vereadores Flavinha, Maicon, Paulinho e Gláucio. Danutta esperou o prazo regimental até que também chegaram Guilherme e Serginho, totalizando sete vereadores dos 13, dando quórum para a aprovação das leis do Executivo.