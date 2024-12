Casa Dom Bosco realiza Noite do Bingo neste sábado

A Casa do Bosco fará, neste sábado, dia 7, uma Noite do Bingo, no Salão da Igreja São Joaquim.

O evento inicia a partir das 19h30 e toda a comunidade é convidada a participar da Noite do Bingo, que contará com muitos prêmios para os presentes.

Segundo o informado, serão dois prêmios em dinheiro, uma rodada valendo R$ 1.000,00 e outra R$ 500,00, além de brindes e voucher doados pelo comércio local.

O valor das cartelas para compra antecipada é R$ 10,00. Os interessados podem comprar com qualquer membro da equipe ou da diretoria da Casa. O objetivo do evento é arrecadar recursos para os projetos da entidade.