Vargengrandense dirige documentário na Amazônia

A documentarista vargengrandense Fernanda de Paiva Ligabue foi uma das diretoras do documentário “Ponto de Não Retorno da Amazônia” lançado em novembro na Câmara dos Deputados junto com a WWF-Brasil e a Frente Parlamentar Mista Ambientalista.

O documentário foi gravado durante as queimadas no Cerrado e na Amazônia no período de seca intensa que ocorreu este ano. Foi dirigido por Fernanda junto com Jacqueline Lisboa e Solange Azevedo, com a vargengrandense também como diretora de fotografia junto com Jacqueline. O documentário foi editado por Caio Rodriguez, com direção de arte de Isabella Luz, animado por PG Santiago e com Samanta do Amaral como responsável pela cor.

A documentarista vargengrandense pontuou que, com o desmatamento avançando descontroladamente, a Amazônia está cada vez mais perto do que os cientistas chamam de “ponto de não retorno”, que é quando o bioma entrará em um processo irreversível de destruição e não conseguirá mais se recuperar naturalmente. “Isso comprometeria a sobrevivência de cerca de 47 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, incluindo 511 grupos de povos indígenas, e 10% da biodiversidade de todo o planeta. Neste cenário, a Crise Climática e seus impactos se tornam ainda mais avassaladores”, explicou.

Para evidenciar a gravidade desse cenário, o WWF-Brasil ouviu diversas pessoas, entre elas cientistas, indígenas e coletores de sementes que vivem na Amazônia. Ben Hur Marimon Junior e Beatriz Schwantes Marimon, por exemplo, estudam há mais de 30 anos diferentes partes do bioma, em Mato Grosso e no Pará, em distintos estágios de conservação. Milene Alves, da Associação Rede de Sementes do Xingu, e o coletor de sementes Ermínio Nascimento, além de Crisanto Rudzö Tseremey’wá e Luiz Carlos Tserewatsitsi Tseremey’wá, lideranças da Aldeia Três Marias, em TI Parabubure/MT, são vozes importantes que se somam à multiplicidade de histórias retratadas.

Para assistir ao documentário completo, acesse a página da WWF-Brasil no YouTube e pesquise por ‘Ponto de Não Retorno da Amazônia – Curta documental’ ou acesse https://www.youtube.com/watch?v=ZHcVL3gxQAU&ab_channel=WWF-Brasil.

“O Troco da Floresta”

Outro importante documentário realizado com a participação de Fernanda Ligabue também foi lançado esta semana. Trata-se de “O Troco da Floresta”, onde mostra como o desmatamento prejudica a agricultura na Amazônia, os impactos das mudanças climáticas na produção do agronegócio. A reportagem foi feita por @hyurypotter em cima do relatório lançado pelos pesquisadores da @csr_ufmg, podendo ser acessado no https://www.regnskog.no/en/news/rainforest-payback-how-ndeforestation-fails-farmes-in-the-amazon.